Spektakuläre Bauwerke schließen Wanderlücke

Kaunertal setzt auf naturnahmen Tourismus

Im Kaunertal ist der Tourismus im Einklang mit der Natur kein Lippenbekenntnis, sondern Hauptargument. Als ausgewiesene „Clean Alpine Region“ mit dem besten Konzept verschrieb man sich dem Klimaschutz. Dies lobte auch LR Anton Mattle in seinem Statement: „Das Kaunertal inszeniert die Schätze des Tales vorbildlich.“ TVB-Obmann Armin Falkner mit breiter Brust: „Das Projekt entstand direkt aus der Bevölkerung.“ Diese scheint mit dem eingeschlagenen touristischen Weg einverstanden zu sein. BM Pepi Raich: „Junge Familien kehren in das Tal zurück.“ So wie auch Gäste. Alle können die neue Attraktion vorerst kostenfrei erkunden.