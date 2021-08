Koya: „Es gibt für mich nun keine Ausreden mehr“

Als Rapid das letzte Mal im Ländle verlor (1:2 am 18. Dezember 2016), war an einen Japaner in Hütteldorf noch nicht zu denken. Dafür hat Koya Kitagawa jetzt gute Erinnerungen an Altach. Weil der 25-Jährige am 1. November 2020 beim 3:1 in Wien gegen die Vorarlberger sein bisher letztes Tor (7 bei 46 Einsätzen) erzielte. Ein seltener Lichtblick in der noch unglücklichen Liaison mit Grün-Weiß. Die seit 2019 läuft, Rapid rund 1,5 Millionen Euro Ablöse kostete. Geduld war – aufgrund der Sprach-Barrieren und des Kulturschocks – notwendig. Letztlich waren es Verletzungen, die den Stürmer sportlich bremsten