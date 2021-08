Archäologen hoffen im Murtal auf Sensationsfund

Schon im vergangenen Jahr blieb ein Bauer in Katzling bei Pöls mit dem Pflug hängen - und entdeckte so einen Grabstein aus 200-300 nach Christus. Nun haben weiterführende archäologische Untersuchungen ergeben, dass es sich um einen ganzen Friedhof handeln könnte - was eine einmalige Entdeckung in der Region wäre.