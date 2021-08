Die Rückkehr der lauten Bühnenmonster nach Graz

Klassische Zutaten

Die Haupt-Acts der beiden Abende reisten dieses Mal aus Finnland an: „Beast in Black“, die Senkrechtstarter aus Helsinki, ließen am Freitag mit ihrem vom Synthesizer und der Gitarre dominierten Sound die Wogen hochgehen. Dazu die grelle Manga-Ästhetik und ein Sänger, dem unmenschliche Töne in die Wiege gelegt wurden, Metal-Herz, was willst du mehr? Nun, vielleicht die schrägen Einlagen der Italiener von „Nanowar of Steel“, den Überlastungs-Stromausfall beim Auftritt der „Warkings“, die hammerharten Extrem-Sounds von „Samael“ oder die nordischen Mythen der Band „Týr“.