Lkw-Lenker von Auto auf Brennerautobahn erfasst

In Innsbrucker Klinik gebracht

„Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 69-jähriger Holländer mit seinem Pkw an dem Sattelzug vorbei und erfasste den Ukrainer mit dem rechten vorderen Kotflügel“, heißt es seitens der Polizei. Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall erheblich verletzt und musste nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht werden. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug der Lkw-Lenker keine Warnweste“, erklärt die Exekutive.