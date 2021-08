Heißes Rennen um den ORF-Chefposten in Tirol

Alexander Wrabetz ist mit 1. Jänner 2022 Geschichte als Langzeit-ORF-General am Küniglberg. Er war zwar nicht der Längstdienende in dieser Position (dieser Titel geht klar an den 2015 verstorbenen Gerd Bacher, der mit Unterbrechungen auf 22 Jahre kam), aber Wrabetz darf sich zumindest darüber freuen, der „Längstdienende am Stück“ gewesen zu sein (2007 bis 2021). Nach der Wahl von Roland Weißmann zum Generaldirektor gehen die Blicke in die neun Bundesländer. Denn dort gilt es ebenfalls einen neuen (alten) „Chef“ zu bestellen. In Tirol ist das aktuell Robert Unterweger. Der gebürtige Osttiroler ist seit 1986 beim ORF tätig und seit 1. Jänner 2019 Landesdirektor. Nur sein steirischer Kollege Gerhard Koch ist kürzer in dieser Position (seit 1. Mai 2019). Schon damals hieß es inoffiziell, dass Unterweger als Kompromisskandidat bzw. als lachender Dritter aus einem Trio zum Zug kam.