Verkehrsprojekte mit Hürden

Nach Protesten der Anrainer wegen des zweispurigen Ausbaus der Münchner Bundesstraße gab es unlängst ein Treffen. Dabei wurde den Vertretern ein kleines Maßnahmepaket zugesagt. So soll es etwa in dem Bereich Radarkästen geben, um zumindest die gefahrenen Geschwindigkeiten im Zaum zu halten. Zu Veränderungen an der Planung wird es nicht kommen. So wird es auch nur eine Lärmschutzwand geben. Baubeginn ist im Herbst.