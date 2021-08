Klima-Botschaft! Italien-Profi ändert Rückennummer

Er wolle sein Leben dazu nutzen, „für das zu kämpfen, was wichtig ist“. „Da war eine Stimme in mir, die sagte: Was machst du?“, erklärte Thorsby unter der Woche in einem Podcast. „Wir haben eine riesige Umweltkrise, und ich spiele Fußball. Das macht überhaupt keinen Sinn.“ Der norwegische Internationale hat auch die Stiftung „We Play Green“ gegründet, die andere Fußballer für umweltfreundliche Initiativen gewinnen will.