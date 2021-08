Dibon: Der Rapid-Kapitän lässt sich „versetzen“ 

Obwohl er vor zwei Wochen schon in der Champions-League-Quali in Prag sein Debüt gefeiert hatte. Aber da war extreme Not am Mann. „Wenn ich auf dem Platz bin, dann haue ich mich rein, aber“, merkte auch Dibon, dass er noch nicht weit genug ist. Auch wenn sein Knie nach dem Kreuzbandriss hält, er keine Schmerzen hat, er auch die komplette Vorbereitung mitmachen konnte. Aber jetzt fehlen ihm die Spiele, um in den Rhythmus zu kommen. Und vor allem braucht er regelmäßige Trainings. Die Möglichkeit hat er bei den Profis derzeit nicht. „Weil wir zwischen den vielen Spielen meist nur regenerieren, das bringt mich nicht weiter“, begründet Dibon. „So wird meine Fitness nicht besser.“