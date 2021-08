Kurz vor Abschluss: Bayern im Marcel-Fieber

Doch gilt es noch eine Hürde zu meistern: Um den Deal mit Sabitzer, der bei Leipzig bis 2022 Vertrag hat, zu finalisieren, muss zuvor durch einen Verkauf frisches Geld in die Kasse - die Bayern wollen Corentin Tolisso loswerden. Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bekäme mit Sabitzer jenen Wunschspieler, der in Leipzig sein verlängerter Arm auf dem Platz war. Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn wich Fragen dazu gestern aus : „Ich will das nicht kommentieren.“