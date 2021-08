Der Traum vom Spiel des Jahres platzte!

Der Jubel war groß, vom Spiel des Jahres wurde bei Regionalligist Kalsdorf nach der Auslosung des ÖFB-Cups gesprochen: Serienmeister Red Bull Salzburg kommt nach 2012 erneut. Umso größer ist nun die Enttäuschung, denn aufgrund von Sicherheitsbedenken der Bullen steigt das Spiel (21. 9.) in Salzburg. „Beim Match in Wels sind nach dem Spiel Fans aufs Feld gelaufen, um Selfies zu machen und abzuklatschen“, erklärt Obmann Alfred Tomberger. Wegen der Europacup-Spiele will man sich bei den Bullen aber keinem Covid-Risiko aussetzen.