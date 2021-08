Mit Kokain-Koffer aus Brasilien in Prag erwischt

Das Hotel hatte er gar nicht betreten. Bei einer Röntgen-Kontrolle des Koffers am Vaclav Havel Airport fiel den Kontrolleuren sofort die weißhaltige Substanz auf. Zudem entdeckten Polizisten im Oktober 2019 bei einer Razzia in der Wohnung des Salzburgers in Klagenfurt sieben Päckchen Kokain mit weiteren 240 Gramm. Seither sitzt er in U-Haft – und wird auch die nächsten Jahre in der Zelle bleiben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da Verteidiger Kurt Jelinek drei Tage Bedenkzeit anmeldete.