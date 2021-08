Auf Drogen: Herrchen schlitzte Bulldogge auf

Die Noteinschläferung durch den alarmierten Tierarzt ist das Erste, an das sich der Angeklagte erinnert. „Ich weiß nur noch, dass ich einen Freund angerufen hab.“ - „Warum haben Sie ihn angerufen?“ - „Ja, weil ich den Hund umgebracht hab.“ Der Freund holte den Tierarzt und stellte den Freund unter die Dusche. „Weil Sie voller Blut waren?“, fragt der Vorsitzende. „Nein, ich glaube, da war kein Blut. Er wollte, dass ich wieder klar werde. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich das tun konnte“, schluchzt der 50-Jährige. An die furchtbare Tat selbst kann oder will er sich gar nicht mehr erinnern.