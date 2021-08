Kleinst-Garçonnière für Asylberechtigten um 576 €

„Die Höchstgrenze pro Quadratmeter festlegen“

Dieser „rücksichtslose Mietwucher“ sei wohl kein Einzelfall. „Solche Vermieter nutzen die Not der Mieter aus, hier die Not des anerkannten Flüchtlings. Herr A. braucht unbedingt ein Dach über dem Kopf, weil er nicht mehr im Heim bleiben kann. Er muss also nehmen, was er findet. Und derartige Vermieter nutzen auch schamlos die Steuerzahler aus, die in diesen Fällen die Wohnungskosten übernehmen. Sie handeln somit doppelt rücksichtslos. Ihnen fehlt jedes Unrechtsbewusstsein, das ist zum Schämen“, analysiert der Politiker.