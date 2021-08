Steirische Feuerwehren helfen in Nordmazedonien

Die „Vorhut“ ist schon wieder zurück in der Heimat, sie wurde am Sonntag abgelöst. „Die AUA übernimmt den Transport. Aktuell sind 47 Steirer in Nordmazedonien“, erklärt Thomas Meier, der Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes. Sie sind für die Löschwasserversorgung zuständig. Zehn Tanklöschfahrzeuge sind vor Ort, zusätzlich ein großer Lkw mit Ausrüstung.