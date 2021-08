Flugzeug rollte, Passagier löste Notrutsche aus!

Er war das erste Mal in seinem Leben in einem Flugzeug – am Weg in die Türkei zur Haarverpflanzung! Vielleicht war der 57-jährige Österreicher aufgeregt, vielleicht neugierig. Auf jeden Fall scheinen ihm die Sicherheitsinstruktionen sowohl in den Sitztaschen als auch per Video wenig interessiert zu haben. Er tratschte lieber mit den Leuten rings um sich – und hatte seine Hand auf den Notausstieg gelegt, sagt er. „Da war eine kleine Klappe, ich hab da ein bisschen herumgespielt und bin wahrscheinlich hängen geblieben.“