Trainer Jaissle zog einmal die Notbremse

Pflichtspiel-Sieg vier in Folge – in Österreich scheint den Bullen weiter niemand was anhaben zu können. Auch wenn die kompakte Austria gestern einen Meister-Sturmlauf zu unterbinden wusste, top verteidigte. „Unterm Strich war’s verdient“, hielt Salzburg-Coach Jaissle fest. Stimmt auch: Salzburg war bei einem Ballbesitz von 72 zu 28 Prozent überlegen. Abgesehen von Seskos Lattenkopfball (36.) und einer Pentz-Fußabwehr gegen Adeyemi – beiden Aktionen waren Traumvorlagen von Kristensen vorausgegangen – fehlte aber Erwähnbares. „Wir müssen im letzten Drittel noch konkreter werden“, sah Jaissle Verbesserungspotenzial. „Arbeitssieg“, analysierte Seiwald.