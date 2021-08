Dunkle Limousine fährt nach Unfall einfach weiter

Gegen 6.40 Uhr fuhr der junge Mann auf der L 411 von Wörth an der Lafnitz kommend in Richtung Neudau. Bei Straßenkilometer 10,2 kam laut Angaben des Lenkers eine dunkle Limousine auf seinem Fahrstreifen entgegen. Aufgrund des Ausweichmanövers geriet der 19-Jährige mit seinem Pkw ins Schleudern. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam in einem angrenzenden Acker zum Liegen.