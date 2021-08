Noch nie gab es im Land so viele Firmengründungen

„Es herrscht ein ganz besonders lebendiger Unternehmergeist in Niederösterreich“, ist Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer, überzeugt. Denn nach dem unsicheren Pandemiejahr 2020 freut man sich heuer über einen regelrechten Gründerboom. „Mit dem Rekord an neuen Betrieben von Jänner bis Juni liegen wir sogar 17,7 Prozent über dem Vergleichswert von 2019“, bestätigt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger diese Einschätzung. Und auch das in NÖ immer propagierte Credo von der Karriere mit Lehre erweist sich als goldrichtig: 20,2 Prozent der Unternehmensgründer blicken auf einen Lehrabschluss zurück. Immerhin 19 Prozent haben einen Uni-Abschluss, 15,7 Prozent eine BHS absolviert. Ecker: „Die Kombination aus Fachwissen und praktischer Erfahrung in einem Betrieb ist eine gute Basis, selbst eine Firma zu führen.“ Noch ein interessantes Statistik-Detail: Nahezu jedes zweite neu gegründete Unternehmen – exakt 44,6 Prozent – wird von einer Frau geführt.