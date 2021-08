Ökopioniere: Beherzt gegen den Klimawandel

Ein einzigartiges Solarprojekt wiederum treibt der dafür zuständige Experte Alexander Wimmer in Marktl bei Lilienfeld voran. „Durch die Errichtung unserer ,Solarfabrik’ auf den Dächern, durch das eigene Wasserkraftwerk und eine Biomasseanlage wird so viel Ökostrom erzeugt, dass wir rein rechnerisch den Energiebedarf einer Stadt mit 55.000 Einwohnern abdecken können“, erklärt der junge Diplomingenieur. Er wirkt in einem der traditionsreichsten Betriebe Niederösterreichs – der Aluminium-Firma Neumann, in der erstmals um 1780 gehämmert worden ist.