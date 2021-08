Electric Love Festival verschärft Besucherregeln

Verkürzte Version

Die verkürzte Version des beliebten Festivals am Salzburgring zwischen Koppl und Plainfeld (Flachgau) findet in diesem Jahr an nur drei Tagen (26. bis 28. August) und mit nur drei Bühnen statt. Die Möglichkeit auf dem Festivalgelände zu campen, besteht in diesem Jahr überhaupt nicht und pro Tag werden nur 10.000 Zuschauer zugelassen. Dennoch sind über 100 Acts für das Festival geplant, worunter sich wieder internationale Szenestars wie Steve Aoki, Vice oder auch Afrojack finden. Diese DJs werden wie gewohnt die Mainstage bespielen, die es in diesem Jahr neben der „Harder Styles“ Bühne und dem „Heineken Starclub“ gibt.