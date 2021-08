Sapporo statt Tokio: Marathon-Hitzeschlacht droht

Die ganze Verlegung des Marathons war von an Anfang umstritten. Angeblich sollten in Sapporo bessere klimatische Bedingungen als in der japanischen Metropole herrschen. Der Weltverband unterstützte diese nach dem Hitze-Marathon der WM 2019 in Doha. Tokio selbst lief dagegen Sturm, wollte den klassischen Königsbewerb zum Abschluss der Spiele nicht weggeben, die Strecke war fix und fertig vermessen, Wohnungen entlang der Strecke schon zu horrenden Preisen vermietet. Aber das IOC überrollte die Organisatoren. Eine neue Strecke musste in Sapporo vermessen werden. Die ganze Logistik mit Transport, Hotels und Rennorganisation waren und sind wegen der Pandemie ein heller Wahnsinn.