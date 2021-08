Dank Bailey kassierte Anif schon 660.000 Euro

Schnitzel war Leibspeise

Warum ist Bailey damals mit seinem Stiefvater und drei Halbbrüdern in Anif gelandet? „Sie haben in Jamaika erfahren, dass es in Salzburg eine tolle Akademie gibt, sind einfach aufgebrochen. Wir waren über Liefering Kooperationspartner und haben sie aufgenommen.“Anif, allen voran Ex-Nachwuchsleiter Mike Rosbaud, hat sich um eine Aufenthaltsgenehmigung, einen Schulplatz, eine Wohnung gekümmert. Schnöll: „Wir haben auch Essen und Kleidung besorgt, vom Vorstand haben da viele privates Geld in die Hand genommen.“