Sportzentrum Rif neues Eldorado für Mini-Adler

Anlage ist im Sommer und Winter nutzbar

Durch die Mattenbelegung ist der Bakken auch im Sommer nutzbar. Offiziell eröffnet wird am 20. August, da sollen Legende Andi Goldberger und vielleicht der nordische ÖSV-Direktor Mario Stecher kommen. Und, falls es die Zeit erlaubt, auch das eine oder andere in Rif stationierte Skisprung-Ass. Da gibt es mit Stefan Kraft, Michi Hayböck, Chiara Kreuzer und Co. eine Menge.