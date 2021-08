Falsche Polizisten schlugen wieder in Graz zu

Zwei Pensionistinnen sind am Dienstag in Graz Opfer von Betrügern geworden, die sich am Telefon als Polizisten ausgegeben hatten. Beiden Frauen (94 und 89 Jahre alt) war vorgemacht worden, dass ein Angehöriger wegen eines Autounfalls ins Gefängnis müsse, wenn nicht ein hoher Geldbetrag gezahlt werde. Die ältere Dame verlangte bei der Übergabe ihre Tochter zu sehen. Da entriss ihr die Betrügerin die Wertsachen und flüchtete. Die betagte Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei warnt erneut vor dieser hinterhältigen Betrugsmasche.