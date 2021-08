Kandidat will neues „Salzburg heute“ kurz vor zehn

Die Kandidaten für den Chefposten im ORF-Landesstudio Salzburg bringen sich mit Ideen in Position. Matthias Limbeck, Ex-Stiftungsrat, will in Salzburg eine Spätausgabe von „Bundesland heute“ um 21.55 Uhr einführen. Mit der vierminütigen Kurzversion sollen neue Seherschichten für die beliebte Sendung gewonnen werden.