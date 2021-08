Schalke feiert ersten Sieg - Langer ohne Gegentor

Der FC Schalke 04 hat in der deutschen 2. Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Eine Woche nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen den Hamburger SV siegte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag bei Holstein Kiel mit 3:0 (2:0). Der österreichische Torhüter Michael Langer blieb ohne Gegentreffer, Reinhold Ranftl kam in der ersten Halbzeit zum Einsatz.