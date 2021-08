Ganz große Emotionen auf dem Fußballplatz

„Endlich ist mal ein Fußballcamp in Sölden, und nicht, wie sonst oft, weit weg“, meint Anna (12) begeistert. Erstmals war das Fußballcamp von Didi Constantini und Andi Schiener heuer in ihrem Heimatort im Ötztal zu Gast. 35 Kinder aus den umliegenden Gemeinden kickten die ganze Woche über auf dem Sportplatz in Zwieselstein. „Viele meiner Freunde sind auch dabei“, freut sich Anna, die bei den Matches im Tor steht. „Am besten gefallen mir die Turniere am Nachmittag“, erzählt sie.