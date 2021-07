Paldauer wollen mit Konzert „vom Horror ablenken“

Doch nun reicht es dem Musiker, Unternehmer und Veranstalter. „Corona hat vieles kaputt gemacht. Die Pandemie wurden in vielen Bereichen missbraucht, um Menschen einzuschränken und gefügig zu machen. Das ist Missbrauch auf höchster Ebene“, wettert Griesbacher zornig, allein wenn er an die Massen bei der Fußballeuropameisterschaft in den Stadien denkt, die konträr zu den unverständlichen Auflagen bei Schlagerveranstaltungen stehen, die zage Wiederbelebungsversuche unrentabel und unattraktiv machen. „Was da von uns verlangt wird, passt nicht mehr zusammen. Wenn die uns im Herbst weiter die Luft abdrehen, dann vergeht uns die Lust!“