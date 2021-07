Stopp für „Stauflüchtlinge“ im Tiroler Außerfern

Mit zunehmender Reiselust nimmt auch das Problem der Einheimischen, dass Urlauber dem Stau in Richtung Dorfstraßen ausweichen wollen, wieder zu. Deshalb treten am 31. Juli wieder die Abfahrverbote im Raum Reutte in Tirol in Kraft. Auch wenn das „Navi“ die vermeintliche Lösung hätte, heißt es für Durchreisende: Stopp!