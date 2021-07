US-Teenagerin während Kinovorstellung erschossen

Bei den Opfern handelt es Medienberichten zufolge um Rylee Goodrich und dem in den USA bekannten TikTok-Star Anthony Barajas. Die wollten sich am Montag den jüngsten Film aus der Horror-Reihe „Purge“ ansehen. Die Filme spielen alle in einer dystopischen Zukunft der USA, in welcher es alljährlich zu einer „Säuberungsnacht“ kommt, in welcher Gesetzlosigkeit herrscht und Straftaten nicht geahndet werden.