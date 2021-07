Ein ganzes Dorf wagt den Sprung auf die Opernbühne

Seine Inszenierung von Peter Roseggers „Jakob der Letzte“ vor einigen Jahren in Krieglach war für Georg Schütky die „erste Auseinandersetzung mit meiner Heimat als Ort für Theater“. Von hier aus hat er einst seine Karriere gestartet, die den Theaterregisseur mittlerweile nach Berlin geführt hat. Doch so ganz losgelassen hat ihn das Mürztal nie mehr: „Während Corona ist die Idee entstanden, meine Theaterfamilie in Berlin und meine Heimat in Allerheiligen zusammenzubringen.“