Stadt Bruck lädt Christian Anders doch wieder aus

Ein Schlagersänger spaltet die Gemüter: Eigentlich hätte sich Christian Anders am Freitag ins goldene Buch der Stadt Bruck an der Mur eintragen sollen. Nach Kritik von der städtischen ÖVP an Anders verschwörungstheoretischen und antisemitischen Ansichten zieht Bürgermeister Peter Koch seine Einladung nun zurück.