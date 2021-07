Millionen verdient und alles wieder verloren

Mit der Übersiedlung in die USA ging’s bergab

1987 entschied sich Christian Anders zu einer radikalen Veränderung seines Lebens. Er kehrte Deutschland den Rücken. In Amerika brachte er mit neuem Künstlernamen Lanoo ein Millionenvermögen durch und landete obdachlos unter der Brücke. Zurück in Deutschland stolperte der einst gefeierte Schlagerstar weiter als Lanoo durchs Leben. Mit Unterstützung seiner zweiten Ehefrau Birgit Diehn gelang es dem Künstler, sein Leben dann wieder auf die Reihe zu bekommen. „Hätte ich meine Birgit früher kennengerlernt, wäre ich heute wahrscheinlich Multimillionär.“