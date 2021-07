Boris Johnsons Tochter posiert in Form-Unterwäsche

Johnson Tochter mit seiner zweiten Frau Marina Wheeler ist in der aktuellen Ausgabe des „Tatler“-Magazins auf Schwarz-Weißbildern zu sehen, auf denen sie Shapewear trägt. Ein Bild zeigt sie in einem durchsichtigen weißen Kleid mit einem schwarzen Form-BH und einer hohen schwarzen Shaping-Hose darunter. Für ein weiteres Foto posierte sie in einem schwarzen Korsett einem schwarzen Bleistiftrock. Darüber trägt sie noch ein kurzes Strickjäckchen.