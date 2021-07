Ausgewogenheit bei Filmwettbewerb-Einreichungen

Ausgewogener Wettbewerb

Die „Gams“ des FFKB wird in den Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm Fiction und Dokumentar sowie für die besten Filme in den Kategorien österreichischer Nachwuchspreis/Kurzfilm, Best Mountain Sport Short und Publikumspreis vergeben. 2020 wurde der Preis in der Kategorie Spielfilm - in Erinnerung an den ersten Ehrenpreisträger des Filmfestivals Kitzbühel - in Joseph-Vilsmaier-Preis umbenannt. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr sehr viele Filme von Regisseurinnen eingereicht wurden, sodass wir uns in den Wettbewerbsprogrammen immer weiter der 50:50-Quote annähern“, freut sich FFKB-Programmleiter Markus Mörth. Wobei, so Mörth weiter, vor allem in der Kurzfilmauswahl in diesem Jahr sehr starke Beiträge von österreichischen Filmemacherinnen zu finden sind.