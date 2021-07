Wachaubahn: Betrieb wurde erneut unterbrochen

Felsbrocken auf Strecke

Trotz Notbremsung war die Garnitur am Sonntag, wie berichtet, auf einen Felsbrocken aufgefahren, der sich daraufhin unter dem Triebwagen verkeilte. Der Betrieb auf der Strecke wurde daraufhin unterbrochen. Fahrten waren danach nicht mehr möglich. Die Garnitur konnte am Nachmittag insofern wieder flottgemacht werden, dass sie in die Werkstatt gebracht werden konnte.