Krankenhäuser sind dank Impfungen noch leer

In Bezug auf die Entwicklung der Corona-Pandemie gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Die Infektionszahlen steigen. Die gute: Die Impfung zeigt ihre Wirkung. So ähnelt Salzburgs 7-Tage-Inzidenz zurzeit jener, die wir im Oktober zu verzeichnen hatten – am Sonntag lag sie in Salzburg bei 63,1.