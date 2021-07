TC Kössen fährt zu den Generali Open nach Kitz

Zahlreiche Einsendungen trudelten daraufhin in die „Krone“-Redaktion ein, die Glücksfee hat nun die Gewinner gezogen. Es handelt sich um den Tennisclub Kössen! Insgesamt 43 Mitglieder erhalten die einmalige Möglichkeit, einen unvergesslichen Turniertag zu erleben. Inkludiert sind die An- und Rückfahrt in einem klimatisierten Bus vom Heimatort nach Kitzbühel und wieder retour, die Eintrittskarten für einen Sektor im Center Court sowie natürlich ein cooles Goodie-Bag.