Erneut Polit-Showdown im Innsbrucker Gemeinderat

ÖVP für Planungssicherheit

„Gerade in stürmischen Krisenzeiten müssen die Finanzen der Stadt in ruhige Fahrwasser gebracht werden“, sagt ÖVP-Klubobmann Christoph Appler. Die ÖVP stehe für Stabilität und Berechenbarkeit. „Daher stehen wir grundsätzlich einem Doppelbudget positiv gegenüber.“ Dieses bringe doppelte Planungssicherheit, „besonders dann, wenn es kaufmännisch sehr konservativ, also mit größter Vorsicht, erstellt wird“. Sollte es zu Mehreinnahmen kommen, „so war es für die Politik nie ein Problem, weitere nutzbringende Zusatz-Projekte auf die Beine zu stellen.“