Die große Zahnärzte-Lücke: Ruf nach einer Quote

Im Gegensatz zur Humanmedizin gibt es beim Studium der Zahnmedizin keine „Österreicher-Quote“ mehr, die den Großteil der Plätze für heimische Bewerber sichert. Von 40 Studienplätzen in Innsbruck gehen mittlerweile 30 an Deutsche. Das hat Folgen: In Österreich fehlen immer mehr Zahnärzte.