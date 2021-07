Bewohner der Asylquartiere helfen beim Aufräumen

Ebenfalls am Samstag unterstützte das Rote Kreuz mit 23 Einsatzkräften die Feuerwehr bei der Evakuierung eines Campingplatzes in St. Martin bei Lofer sowie am Sonntag in Teilen von Hallein. Der Rettungshubschrauber Martin 1 unterstützte die Kolleginnen und Kollegen in Berchtesgaden. Am Sonntag, den 18. Juli, galt der Fokus schließlich der Hochwasserlage in Mittersill. Bis zur Entwarnung am späten Abend waren über 200 Rettungs- und Sonderkräfte alarm- und einsatzbereit.