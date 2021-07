„Ich will mit Sturm noch etwas weiterträumen“

Am Freitag beginnt Sturm die neue Fußball-Bundesliga-Saison daheim in der Merkur Arena gegen Red Bull Salzburg - 11.000 Tickets sind mittlerweile für das Liga-Auftakt-Match vergriffen. Dass Otar Kiteishvili beim Schlager noch im Dress der Grazer steckt, war bis vor Kurzem gar nicht so sicher. Doch der Georgier entschied sich für Sturm und gegen das Geld. Warum, das erklärte er der „Krone“.