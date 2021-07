Schauspiel, ein Heilmittel für die Kinderseele

Theres will Schauspielerin werden

Glücklich, dass sie nun eine knappe Woche mit neun anderen Kindern an dem Theater- und Musikworkshop teilnehmen kann, ist die zehnjährige Theres. Theres zog mit ihrer Familie vor zwei Jahren aus der großen Bundeshauptstadt in die beschauliche Festungsstadt. Der Keller der Familie wurde durch das Hochwasser überflutet. Bestimmt meint das hübsche, aufgeweckte Mädchen: „Mein allergrößter Wunsch ist es, einmal Schauspielerin zu werden. Ich komme diesen September in die ,International-School-Kufstein’, welche sogar Theater und Schauspiel als Unterrichtsfach hat.“