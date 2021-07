Wandern in NÖ: Es zieht uns raus in die Natur!

Im Waldviertel lockt beispielsweise der wenig bekannte Druidenweg, der am Ende der Ysperklamm beginnt und sich neun Kilometer durchs Land zieht. In Mönichkirchen im Industrieviertel steht für große und kleine Entdecker eine sieben Kilometer lange „Waldexpedition“ – samt virtuellen Erklärvideos – auf dem Programm. Im Weinviertel bietet der bekannte und populäre Jakobsweg auf in Summe 153 Kilometern Zeit zur geistigen Einkehr, man kann aber natürlich auch bei Heurigen einkehren. Der Weitwanderweg „Via Aqua“ schlängelt sich 75 Kilometer lang durch das Mostviertel. Vom Ausgangspunkt in der Erlaufschlucht geht es zum Trefflingfall. Gerade im Sommer ist diese kühle Runde entlang an Fluss und Wasserfall ein „cooles“ Erlebnis.