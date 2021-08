Lokale, über die man spricht: Die Sattlerei

Die Wortspiele mit „umsatteln“ drängen sich geradezu auf, denn die Betreiber dieses lässigen Lokals in der Nähe des Pratersterns in Wien - Jürgen und Michaela Sattler - waren viele Jahre lang in völlig anderen Branchen tätig, ehe sie sich ausgerechnet im Corona-Jahr entschlossen, die Liebe zur Kulinarik im Hauptberuf zu betreiben. „Krone“-Kulinarik-Expertin Karin Schnegdar war in Wien vor Ort und kostete sich durch die Karte.