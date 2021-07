Eros Ramazzotti turtelt mit 21-jähriger Schönheit

Ramazzotti habe die Gefahr, die von der Sekte ausging, schon früher erkannt und seine Frau vor die Wahl gestellt. Michelle blieb in der Sekte und ruinierte sich dadurch fast finanziell, wie sie weiter erklärte: „An einem gewissen Punkt haben sie mich sogar überredet, ihnen all meine Anteile an einer Gesellschaft zu übergeben, die ich gegründet hatte.“