Porsche Holding Salzburg wächst in Italien weiter

Im Jahr 2020 beschäftigte Autocentro Baistrocchi S.p.A. mehr als 120 Mitarbeiter, lieferte 3.650 Neuwagen und 2.100 Gebrauchtwagen aus und erzielte einen Umsatz von 131 Mio. Euro, hieß es in einer Aussendung. Das Unternehmen betreibt an drei Standorten in Parma sowie an einem weiteren Standort in Fidenza Vertrieb und Service von Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Porsche und Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie Audi Prima Scelta Plus und Das Weltauto.