Erster steirischer Corona-Impftag ohne Anmeldung

Wien oder Tirol haben es schon erfolgreich vorgemacht - nun folgt die Steiermark mit dem ersten „freien Impfsamstag“. Am 17. Juli können sich Steirer ab 18 Jahren an folgenden vier Impfstraßen ihre Injektion gegen das Coronavirus abholen: Graz (Messe/Halle A), Premstätten (Schwarzl-Freizeitzentrum), Gleisdorf (Forum Kloster) und Bruck an der Mur (Hannes Bammer Sporthalle).