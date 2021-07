Familie teilt seit 60 Jahren Passion für Haare

Persönliches Kennenlernen mit Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent und Co.

Auch er ließ sich von der Friseurwelt inspirieren und arbeitete in jungen Jahren in Genf und von dort aus gemeinsam mit dem legendären Starfriseur Alexandre de Paris für die Haute Couture-Modenschauen in Paris. „Dabei lernte ich Karl Lagerfeld, Emanuel Ungaro, Yves Saint Laurent sowie Jean Patout kennen und frisierte die Models bei deren Modenschauen“, erinnert sich Pfister. 1984 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Als Mitglied im Mode-Team der Weltorganisation Intercoiffure, deren Österreich-Präsident er 15 Jahre lang war, leitete er Seminare und frisierte bei Shows schier auf der ganzen Welt.